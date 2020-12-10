بالفيديو .. #الشثري لبرنامج #ياهلا_بالعرفج : الشركات الضعيفة والخاسرة ترتفع بشكل رهيب.. وهذا سبب كثرة الشائعات حولي! #تاسي

أكد رجل الأعمال “خالد الشثري” أن الشركات الضعيفة والخسرانة وشبه المنتهية طالعة طلوع رهيب، وذلك تعليقا منه على سوق الأسهم السعودي.

جاء ذلك عبر مقطع سجله الشثري مع عامل المعرفة “أحمد العرفج”، واصفا الحركات التي تحصل في سوق الأسهم بالتطميع، والربح لمرة واحدة أو مرتين ثم ينتهي.

فيما أضاف الشثري قائلا: “الشركات الضعيفة بدأت في الإرتفاع، والمساكين اللي بيتبعوهم بيعضوا بكرا أصابع الندم”.

في سياق متصل، أشار رجل الأعمال الشثري إلى ضرورة الاستثمار في الشركات ذات النتائج والنمو والإدارة.