حكومة السودان تسترد منتجعاً كان يتبع لأسامة بن لادن

أعلن عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة صلاح مناع إنهاء خدمة عدد من العاملين بعدد من المؤسسات بالدولة شملت مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم حيث تم إنهاء خدمة11 من العاملين.

وأوضح مناع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء أمس الخميس بالقصر الجمهوري أنه تم أيضاَ إنهاء خدمة 24 من العاملين بالشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة، بجانب إنهاء خدمة عدد 60 بالتلفزيون القومي و5 بهيئة البث و 19 بالاذاعة السودانية و 16 بالجهاز القومي للإستثمار.

وقال مناع أنه تم استرداد العديد من الاراضي الزراعية لصالح حكومة السودان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي شملت شركة قنب القطعة رقم 63 بالجزيرة بمنطقة الطالباب البالغ مساحتها 469 فدان، مشيرا الي انها كانت منتجعاً تابعاً لاسامة بن لادن.

الي جانب استرداد القطعة رقم 1464 البالغ مساحتها 52 الف فدان التابعة لمنظمة الرعاية والاصلاح وإسترداد قطعة زراعية تابعة لشركة زينا البالغ مساحتها 8 الف فدان ومدبغة الجزيرة لمالكها جمال رمضان البالغ مساحتها 186 فدان واستراداد كل اسهم شركة هولدبيرج التابعة للامن الشعبي وشركة نفير الخير لصالح وزارة المالية.