مكاسب أسبوعية لأسواق الخليج و#السعودية إلى 8644 نقطة

أغلقت أسواق دبي وأبوظبي على ارتفاع في آخر جلسات الأسيوع الماضي، وحققت مكاسب على مدار الأسبوع، مدعومة بالآمال حيال تعاف اقتصادي أسرع في ضوء التطورات على صعيد لقاحات كوفيد-19.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.5 بالمئة في بنك دبي الإسلامي و3.3 بالمئة في الاتحاد العقارية. وصعد مؤشر دبي 5.3 بالمئة للأسبوع بأكمله.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.6 بالمئة، حيث صعد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري 1.8 بالمئة.

انتعش المؤشر عقب خسارة في الأسبوع السابق ليغلق على مكاسب أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي القياسي 0.2 بالمئة، إذ انخفض سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة. وفقد المؤشر 0.4 بالمئة على مدى الأسبوع.

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم إن السلطات الصحية في المملكة سجلت لقاح كوفيد-19 من فايزر/بيونتك للاستيراد والاستخدام في البلاد.

وتراجع المؤشر القطري 0.7 بالمئة، تحت وطأة انخفاض سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 2.4 بالمئة.

وضعت قطر ميزانية حجمها 194.7 مليار ريال (53.5 مليار دولار) للعام 2021، مخفضة الإنفاق 7.5 بالمئة عن 2020 ومتوقعة عجزا 34.6 مليار ريال في العام القادم نظرا لتراجع الإيرادات.

وخارج الخليج، فقد المؤشر المصري القيادي 0.3 بالمئة. ونزل سهم السويدي إليكتريك 2.6 بالمئة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير حوالي خمسة بالمئة.

تسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 4.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، حسبما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متأثرا بارتفاعات في أسعار الأغذية.

وفيما يلي إغلاقات الأسواق الخليجية في آخر جلسات الأسبوع الماضي، بحسب رويترز:

السعودية تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8644 نقطة.

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 5109 نقاط.

دبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2547 نقطة.

قطر تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 10446 نقطة.

مصر تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10987 نقطة.

البحرين ارتفع المؤشر 0.04 بالمئة إلى 1490 نقطة.

سلطنة عمان استقر المؤشر عند 3607 نقاط.

الكويت تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6098 نقطة.