مهرجان الدرعية للفروسية: الاثارة تحضر ونصيب الأسد للفرسان السعوديين

توج الامير عبدلله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية اصحاب المراكز الاولى بالشوط الكبير من فئة الاربع نجوم بارتفاع 1.50 متر سريع.

ونافس الفرنسي جوليان ابالارد نفسه بالسباق الكبير حينما حل بالمركز الاول والثاني معا بزمينً مختلفين الأول كان بزمن ( 56,72 ثانيه ) وجاء رقمه الثاني بزمن ( 57.31 ثانيه ) فيما حل الالماني فيليب فايزوبت ( 59.11 ثانيه ).

وكان الفرسان السعوديين أولى جوائز مهرجان “الدرعية” للفروسية الذي أنطلق اليوم (الخميس)، حيث خطف الفرسان عبد الرحمن المطوع، عبد الله أبا الخيل، والأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود المراكز الثلاثة الأولى “تباعاً” في سباق قفز الحواجز “فئة نجمة واحدة”.

وذلك ضمن فعاليات المهرجان والتي يحتضنها مركز الدهامي في الدرعية، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة 118 فارس وفارسة من أكثر من 30 دولة في العالم وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وتوج الفارس المطوع بزمن (29.19 ثانية) من دون أي خطا، فيما حصل الفارس أبا الخيل على المركز الثاني (30.73 ثانية) بدون أي خطا، والثالث الفارس الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود (31.89 ثانية) بدون أي خطأ.

فيما كان المركز الاول في شوط الكبير للفئة النجمة الواحدة من نصيب الأول الفارس السعودي نايف الشواف بزمن ( 31.68 ثانيه ) فيما حل بالمركز الفارس السعودي سلطان السهلي بالمركز الثاني بزمن ( 32.75 ثانيه ) فيما حل الفارس الاردني سعيد العبوره بالمركز الثالث ( 37.90 ثانيه ).

فيما حضرت الاثارة بشكل اكبر في الشوط الصغير من فئة الاربع نجوم ارتفاع 1.35 متر واحتكر الفرسان السعوديين المراكز الثلاث الاولى.

حينما حل الفارس عبدلله الراجحي بالمركز الأول بزمن ( 29.73 ثانيه ) وخطف الفارس عبدلله الشربتلي المركز الثاني بزمن ( 30.43 ثانيه ) .

واحتل المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الراجحي بزمن ( 30.44 ثانيه ) بفارق جزء واحد من الثانيه بينه وبين المركز الثاني عبدالله الشربتلي.