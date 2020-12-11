روسيا: 10 آلاف عسكري تلقوا لقاح سبوتنيك

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أكثر من 10 آلاف عسكري تم تطعيمهم بلقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.

ونقلت وكالة نوفسيتي عن كوناشينكوف قوله إن “من بين 14.5 ألف جرعة لقاح تلقتها وزارة الدفاع الروسية حتى العاشر من ديسمبر الجاري، تم تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أنه وفقاً للخطة التي وافق عليها وزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيتم تطعيم حوالي 100 ألف عسكري ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام الجاري، وأن الأطباء وأطقم القوات البحرية والفضائية، والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، لهم الأولية.