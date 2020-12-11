إيران لـ تركيا: الأطماع التوسعية ولت.. ولن تسمح طهران لأحد بالنيل من سيادتها #عاجل

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم (الجمعة)، السفير التركي لدى طهران، وسلمته رسالة احتجاج شديدة.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان: “نطالب أنقرة بتقديم إيضاحات فورية، الأطماع التوسعية ولت، ولن تسمح طهران لأحد بالنيل من سيادتها”. مشددة: “طهران لن تتنازل عن أمنها القومي قيد أنملة”.

وكان جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، قال في تغريدة إن “أردوغان لم يُخبر أن القصيدة التي تلاها خطأ في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق آراس الشمالية وأرضها الأصلية إيران”.

وأضاف ظريف: “ألم يفهم أنه تحدث ضد سيادة جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجان العزيزة”.