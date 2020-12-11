لأول مرة منذ أكثر من 37 عاما.. جامع الأبرار بحي الربوة في جدة بدون إمام أو خطيب أو مؤذن

أبدى أهالي حي الربوة بمحافظة جدة، تذمرهم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لعدم تمكنهم من أداء صلاة الجمعة بجامع الأبرار لعدم وجود إمام وخطيب للجامع.

وقال مقرن بن ربيع، أحد قاطني الحي، لـ”الوئام”، إن المصلين بقوا بالجامع حتى الساعة 12:20 ظهراً في انتظار إقامة صلاة الجمعة، ولم يأتي خطيب المسجد، مما اضطرهم إلى إقامة صلاة الظهر بدلاً من الجمعة.

وطالب الأهالي، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة، وبالتحديد فرع محافظة جدة، بسرعة إيجاد حل لما حدث وتكليف إمام وخطيب، ومؤذن رسمي للجامع، مناشدين المسؤولين بتقصي الحقائق عن المتسبب في إهمال هذا الجامع الذي يتسع لأكثر من 500 مصلي.