شرطة الرياض: ضبط مالك مؤسسة لم يلتزم بتسليم مشتريات قيمتها 4 ملايين ريال

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (الجمعة)، من ضبط مالك مؤسسة، تخلف عن تسليم مشتريات دفع عملاء ثمنها مقدما.

وقال الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية باشرت إجراءات البحث والاستدلال عن مؤسسة تجارية ورد للجهات المختصة بوزارة التجارة بلاغات عديدة عن عدم التزامها بتسليم المشتريات التي دفع العملاء قيمتها مسبقاً عبر المتجر الإلكتروني التابع للمؤسسة.

وأضاف: “تمكنت الشرطة من القبض على مالك المؤسسة وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تلقيه مبلغ (4,121,405) ريالات قيمة أجهزة أعلنت عنها المؤسسة التابعة له عبر أحد الحسابات على تطبيق سناب شات.

وشدد “الكريديس” أنه جرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.