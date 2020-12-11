بهاء الحريري: أطالب الدولة بالقبض على القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة

طالب بهاء الحريري، نجل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، السلطات اللبنانية، باعتقال القاتل سليم عياش، عضو بحزب الله، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري.

جاء ذلك حسب ما أعلنه في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الجمعة، قائلًا: “بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري نطالب الدولة اللبنانية باعتقال القاتل سليم عياش، لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة مزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحد”.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،أصدرت حكما، اليوم الجمعة، على عضو بجماعة حزب الله، مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي، بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين، وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا.

وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.