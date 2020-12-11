آخر تطورات #كورونا عالميا.. إغلاق شامل وحظر تجوال في محافظات فلسطينية للحد من انتشار الفيروس

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، شهدت محافظات فلسطينية إغلاقا شاملا وحظر تجوال صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن إجراءات وزارة الداخلية للحد من انتشار كورونا، وحذرت السلطات من فرض عقوبات على مخالفي قرار الإغلاق والحظر.

وبدأ سريان قرار الإغلاق الشامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام، مساء أمس الخميس، تماشيا مع قرارات الحكومة الفلسطينية الأخيرة للحد من تفشي فيروس كورونا.