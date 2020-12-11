2021.. هل ستسيطر فيه النساء على العالم؟

تعد جانيت يلين، المرشحة لوزارة الخزينة الأمريكية، ونغوزي أوكونغو ايويالا، وبيريلينا ايغيبوكوي من بين النساء اللاتي سيجعلن من 2021 عام تمكين المرأة، في مختلف القطاعات والصناعات مثل السياسة، والترفية، والصحة، وغيرها.

ومن نماذج السيدات اللاتي سيخطفن الأضواء في 2021، أوزليم توريجي المؤسس المشارك والمدير الطبي لشركة بيونتيك الحيوية الألمانية، التي تحالفت مع شركة فايزر الأمريكية للأدوية وطورت لقاحاً ضد فيروس كورونا، تبلغ فعاليته 95%.

وكذلك جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة بحكومة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وستصبح الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، أول امرأة تتولى وزارة الخزانة، بعد أن كانت أول سيدة ترأس الاحتياطي الفيدرالي.

وستوكل إلى يلين مهمة قيادة جهود الإدارة الأمريكية في التعافي الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتي تركت ملايين الأمريكيين بلا وظائف.

وتدخل القائمة أيضاً دانا كنيدي، نائب الرئيس ورئيس تحرير شركة النشر الشهيرة “سيمون أن شاستر” والفائزة بجائزة بوليترز، وهي أول سوداء تتولى هذا المنصب، في دار النشر الشهيرة.

ومن بين النساء البارزات نغوزو أوكونغو ايويالا، وزير مالية سابقاً في نيجيريا، أول امراة تحتل هذا المنصب، والمرشحة القوية لشغل منصب مدير منظمة التجارة العالمية.

وكانت ايويالا أول امرأة تتولى حقيبة المالية في بلادها مرتين بين 2003 و2006 وبين 2011 و2015، وأول امرأة تصبح وزيرة للخارجية، أما على المستوى الدولي فسبق لها تولي مسؤوليات في جهات دولية عدة.

ومن المناصب الدولية التي شغلتها أوكونغو إيويالا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، ورئيس التحالف من أجل الأمصال “غافي” منصبها الحالي.

وعينها الاتحاد الأفريقي أخيراً مبعوثة خاصة له لجمع أموال لمكافحة جائحة كورونا في القارة.

ومن الأسماء التي ستلمع أيضاً في 2021 بيرلينا ايغبوكوي رئيسة مجموعة ينويفرسال ستوديو، التي ستحل في مكان سيدة أخرى، هي بوني هامر.