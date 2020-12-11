السعودية تراهن على تصميم إسباني لتطوير ملاعبها

اختارت السعودية، شركة مولكاوورلد الإسبانية، المعروفة بعملها في ملعبي واندا متروبوليتانو، وميستايا، والتي ستتولى أيضاً مهمة إعادة هيكلة ملعب أزتيكا المكسيكي استعداداً لكأس العالم 2026، لتطوير ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

سيحمل الملعب الذي تم بناؤه في الرياض عام 2011، بسعة 25 ألف متفرج، والذي استضاف كأس السوبر الإيطالي عام 2019 بين يوفنتوس ولاتسيو، اسم “فيكتوري أرينا” في ثوبه الجديد والاسم التجاري “مرسول بارك” الذين يشير إلى الشركة الراعية، وهي شركة ملاحة سعودية.

وتهدف شركة الوسائل للدعاية والإعلان السعودية، التي تتمتع بحق إدارة الإستاد، من خلال هذه التغييرات إلى تحويل الإستاد إلى مركز عالمي يستضيف الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، كما هو حال إستاد ويمبلي بلندن.

ولهذا الغرض، اختار الداعمون للمبادرة شركة مولكاوورلد الإسبانية، المعروفة بتنفيذها عدد كبير من عمليات تحديث الملاعب، مثل ميستايا (فالنسيا) ولاروساليدا (ملقا) وبالاإيدوس (سيلتا)؛ وإقامة ملاعب جديدة مثل واندا متروبوليتانو.

وسيشمل التطوير الذي ستنفذه الشركة الفالنسية إعادة هيكلة المقاعد وغرف خلع الملابس ونفق اللاعبين، بالإضافة إلى ذلك، سيضم الإستاد مقصورة لكبار الزوار (VIP) بنطاق رؤية 360 درجة، تسمح برؤية اللاعبين أثناء خروجهم من النفق، وكذلك المركز الإعلامي والمنطقة المختلطة.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمولكاوورلد، فران كاراسكو، أن هذا المشروع يعني لشركته “القفز” إلى الأمام بخطة التدويل لأكثر من عامين، حيث كان ينتظر الوصول إلى الشرق في عام 2023، مشيراً إلى أنه لم نتوقع أن نتمكن من تنفيذ مشروع في السعودية هذا العام، الذي وقعنا فيه أيضاً على مشروع ملعب أزتيكا.

وتأمل الشركة الإسبانية في أن توفر هذه الفرصة العديد من خيارات العمل الأخرى في هذه المنطقة، وبشكل عام على المستوى الدولي.