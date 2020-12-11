قصيدة أردوغان.. طهران تحتج وتستدعي سفير تركيا: ماذا يقول رئيسكم؟

انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الجمعة “الخطأ” الذي ارتكبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقراءته قصيدة تشير إلى أن المناطق الشمالية الغربية الايرانية، جزء من أذربيجان.

وألقى أردوغان خطاباً الخميس في العاصمة الأذرية باكو، في الاحتفال بالانتصار العسكري لأذربيجان على أرمينيا بعد ستة أسابيع من القتال على منطقة ناغورنو قره باخ.

وكتب ظريف على تويتر “لم يخبر أي أحد الرئيس أردوغان أن ما تلاه بشكل خاطئ يشير الى الفصل القسري لمناطق في شمال آراس عن الوطن الأم في إيران”.

وتعيش في إيران جماعة كبيرة من السكان الأذر، خاصة في المحافظات الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان، وأرمينيا، والتي يفصلها عن أذربيجان، نهر آراس.

ووفقا لوكالة “ايسنا” الايرانية فإن القصيدة تعد “واحدة من رموز الانفصاليين الأتراك” في إيران.

ولفتت الى أن الأبيات تشير إلى نهر آراس و”تشكو من القطيعة بين المتحدثين بالأذرية على ضفتي النهر”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت السفير التركي في طهران بعد تعليقات أردوغان “غير المقبولة”، مطالبة بـ”تفسير فوري”.

وأبلغ السفير التركي بأن “حقبة ادعاء السيادة على الأراضي والترويج للحرب والإمبراطوريات التوسعية قد ولت”.