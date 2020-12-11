الأولوية لهذه الفئات.. #الصحة تحدد ترتيبات التطعيم بـ لقاح #كورونا

قال وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، إن لقاح كورونا لم يصل بعد إلى المملكة، مؤكدًا أنه سوف يتم استقباله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال، خلال حديثه لـ”نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن استقبال اللقاح سيكون على ثلاث مراحل، تبدأ من الفترة الحالية، وهي تشمل أيضًا الربع الأول من العام المقبل، يليها الربعان الثاني والثالث.

وأكد أن كمية اللقاح ستشمل جميع سكان المملكة، مؤكدًا أن الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بالإضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأشار إلى أن حملة التطعيم ستكون حسب المراحل والفئات المستهدفة، بعد أن تم تسجيل لقاح فايزر في المملكة. من قبل هيئة الغذاء والدواء.