سرقة طائرة بوتين النووية

أفادت تقارير إعلامية بسرقة محتويات إلكترونية من إحدى الطائرات الروسية المعروفة باسم “يوم القيامة” والمصممة لمقاومة الأسلحة النووية والمخصصة لتنقلات وأمن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وطبقاً للتقارير، اختُرقت الطائرة “إليوشين إي إل-80” عبر فتحة للشحن وسُرقت منها 39 قطعة من معدات الراديو الخاصة بها خلال صيانتها في قاعدة جوية في مدينة تاغونروغ في إقليم روستوف الجنوبي الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إن هذه الطائرة، التي تنتمي لطراز «إليوشن 80» تعرضت للاستهداف أثناء وجودها في مطار تاغانروغ، على بعد 700 ميل جنوب موسكو. وقالت وزارة الداخلية إن اللصوص سرقوا معدات، لم تذكر اسمها، تبلغ قيمتها مليون روبل (10 آلاف جنيه إسترليني). وقالت قناة «رين تي في» التلفزيونية الموالية للكرملين إن المعدات الإلكترونية، بما في ذلك لوحات الراديو، قد سُرقت.

ووصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، السرقة بأنها حالة طارئة، وتعهد بتحسين الأمن.