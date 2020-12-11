بريطانيا: قادرون على إمتصاص خسائر بـ 200 مليار إسترليني بعد الخروج الأوروبي

أكد بنك إنكلترا اليوم الجمعة أن المصارف البريطانية قادرة على الصمود أمام مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووباء كورونا، رغم احتمال اضطراب الخدمات المالية بعد الفترة الانتقالية.

وفي تقرير عن استقرار النظام المالي، رأى بنك انجلترا أن “المصارف البريطانية الرئيسية القادرة على امتصاص خسائر بمئتي مليار جنيه إسترليني (219 مليار يورو)، مع العلم أن التوقعات الاقتصادية الحالية أقل حدة بكثير من هذا السيناريو.

وتابع أنه إذا أمكن احتواء معظم المخاطر التي يواجهها الاستقرار المالي البريطاني تمهيداً للفترة الانتقالية ما بعد بريكست، قد ترافقها تقلبات في السوق واضطرابات في الخدمات المالية.

ويسود التشاؤم في مفاوضات بريكست، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين في عشاء عاصف في بروكسل، مهلةً تنتهي الأحد لاتخاذ قرار حول مواصلة المحادثات أو وقفها.

وتعهد جونسون أمس الخميس بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، لكنه طلب من حكومته الاستعداد لخروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، دون اتفاق.