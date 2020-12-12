غانتس: نتانياهو لن يكون رئيساً للوزراء بعد الآن

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الدفاع بيني غانتس، أن بنيامين نتانياهو لن يكون رئيساً للوزراء بعد الآن في حالة إجراء انتخابات جديدة.

وأوضح غانتس إذا كانت هناك انتخابات رابعة، فأنا أعلم أن نتانياهو لن يكون رئيس وزراء إسرائيل بعد الآن ويجب أن يعرف ذلك أيضاً، وفقاً لما ذكره موقع “i24 نيوز” أمس الجمعة.

وأضاف غانتس، لم نتخل عن رغبتنا في خدمة مواطني إسرائيل في حكومة تعمل، لكن زملائي وأنا سئمنا الأكاذيب.

وشدد غانتس على أنه يجب الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها لمواطني إسرائيل، أي اعتماد ميزانية الدولة.

وتابع غانتس أن هذه التعهدات هي السبيل الوحيد لنتانياهو لإثبات أن الإسرائيليين ليسوا رهائن في قضاياهم القضائية المعلقة فوق رأسه.

وتأتي التعليقات في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على مشروع قانون لحل البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي بأغلبية 61 نائباً في قراءة أولية، وبدعم من حزب “أزرق أبيض” الذي يتزعمه غانتس.