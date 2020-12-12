بالصور.. تكريم أسر وأبناء شهداء الواجب في الطائف

كرم رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود العويس اليوم أسر وأبناء شهداء الواجب المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك خلال ملتقى “محبة ومودة” الذي نظمته الجمعية في منتزه الشعلة بمحافظة الطائف؛ بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحليس التجارية ومنتجع ومنتزه الشعلة السياحي صالح الحليس، وعدد من أعيان ووجهاء المحافظة.

وأكد العويس في كلمته أن الجمعية تحرص على التواصل الإيجابي الدائم مع المستفيدين من خدماتها، مشيدًا بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بهذه الفئة.

كما أشاد بالدور البطولي الذي قدمه الشهداء في الدفاع عن الدين والوطن وثمن في ختام كلمته الجهود المبذولة لاتمام فعاليات اللقاء.

موجهًا تقديره ودعاءه للداعمين بمقر الحفل، والقائمين على الإعداد و التنظيم، ومشيدًا بدور مكتب MYQ المتمثل في المصممة ملاك اليحي، وحلويات سي سويت، ومنتجع الشعلة السياحي، ثم كرم العويس أبناء الشهداء بهدايا عديدة شملت أجهزة حاسب آلي، وأجهزة لوحية، وبطاقات رعاية صحية، و التقط الجميع الصور التذكارية بهذه المناسبة.

من جانبهم عبر أبناء الشهداء عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، التي حظي بها المستفيدون من خدمات الجمعية.

مشيرين إلى ماأولته لهم القيادة الرشيدة من رعاية ودعم ومثمنين للجمعية برئاسة العويس الوقوف على الجانب الإنساني، وتلمس احتياجات هذه الفئة، ومعربين في الوقت ذاته عن اعتزازهم وولائهم للوطن الغالي وقيادته الرشيدة.

وقد ضم الملتقى العديد من الفعاليات التي قدمها الطالب حميد العدواني، شملت مسابقات متنوعة، وقصائد شعرية، ومشاركات مميزة من أبناء الشهداء، وعروض مرئية عن أنشطة وإسهامات الجمعية.