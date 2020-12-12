شاهد التفاصيل: فرص تدريب براتب شهري للجنسين في السعودية لتقنية المعلومات

أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” بالرياض عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني Cooperative Education Student لطلاب وطالبات المعاهد والكليات والجامعات.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي/ سعودية الجنسية وطالب حالياً في أحد المعاهد أو الجامعات السعودية في من التخصصات التقنية.

أن يكون التدريب التعاوني مطلوب من الجهة التعليمية التي يدرس بها الطالب وأن لا يقل المعدل عن (2 من 4) أو (3.75 من 5) أو (75 من 100).

أن لا يكون المتقدم قد تخرج من كليته وأن لا تقل مدة التدريب المطلوب عن 10 أسابيع فأكثر ومستوى مقبول في اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجتياز المقابلة الشخصية.

المميزات خلال البرنامج : راتب شهري

الوثائق المطلوبة : سيرة ذاتية حديثة تشمل المعدل التراكمي للطالب وصورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة حديثة من السجل الأكاديمي وخطاب من المعهد أو الكلية يفيد أن التدريب التعاوني مطلوب للمتقدم.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://join.site.sa/recruitment/jobrequisition/36/