أردوغان يستعد لإرسال المرتزقة إلى الصومال

كشفت مصادر أن عناصر استخباراتية تركية اجتمعت مع قادة من ميليشيات إرهابية صومالية في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرين شمال غربي سوريا منتصف الشهر الماضي للتحضير لإرسال عدد من المرتزقة إلى الصومال.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية، عقد اللقاء بمنزل أحد المقربين من قيادات الفصائل الإرهابية ويدعى زهير، وذلك بحضور مسؤولين عن حدود مدينة عفرين، وهما أبو حسن ومساعده هشام المعروفان لدى مستوطني عفرين وريفها.

وقالت المصادر إن أنقرة اجتمعت عبر أجهزة استخباراتها مع قادة هذه المليشيات الإرهابية، في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرينَ شمال غربي سوريا في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، لأجل التحضير لإرسال عدد من “البنادق المأجورة” إلى الصومال.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع تركز حول كيفية تنفيذ القرارات التي فرضتها الاستخبارات التركية، التي تنص على فتح مراكز تدريبية عسكرية لعناصر الفصائل الإرهابية تمهيداً لإرسالهم إلى الصومال.

وأشارت المصادر بحسب الصحيفة إلى أن بعض الفصائل السورية، رفضت قرار إرسال عناصرها للقتال في الصومال، ولكن وبضغط من الاستخبارات التركية، اضطرت إلى الموافقة، ومن المقرر أن يتم إنشاء معسكرات لتدريب هذه العناصر قبل إرسالها إلى الصومال في قريتي علي بيسكا وبليكا التابعتين لناحية راجو بمدينة عفرين.

كما أكدت المصادر أن النظام التركي فتح معبراً حدودياً بقرية بنيركا التابعة لناحية راجو أيضاً، وهو قريب من القاعدة التركية في عفرين، لاستخدامه في عملية نقل المرتزقة من عفرين إلى تركيا ومن ثم إلى الصومال.