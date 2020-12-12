تلاعبت بالهيئات الدولية.. باكستان تتهم الهند بتمويل “حملة تضليل”

اتهمت باكستان خصمها اللدود الهند يوم الجمعة بتمويل حملة لنشر معلومات مضللة ضدها منذ فترة طويلة وقالت إنها ستثير هذا الأمر في المنتديات العالمية.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى تقرير أصدرته منظمة “إي يو ديس إنفو لاب” الأوروبية غير الحكومية وذلك في إعلانه أن الهند حاولت التلاعب بالهيئات الدولية من خلال مواقع إخبارية مزيفة ومؤسسات.

وسلط التقرير الضوء على شبكة من المئات من وسائل الإعلام والمؤسسات المزيفة التي قال “إنها دفعت بأجندة مؤيدة للهند في هيئات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتشويه سمعة خصومها ولا سيما باكستان.

ولم تذكر منظمة “إي يو ديس إنفو لاب” بالتفصيل أي صلات مباشرة بين الشبكة المزعومة والحكومة الهندية.