المغرب: التطبيع مع إسرائيل لن يغير دعمنا للقضية الفلسطينية

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن الموقف المغربي إزاء القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة لن يتغير، رغم إعادة تطبيع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأكد العثماني، أن المغرب “سيظل دائماً ثابتاً على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية”، وفقاً لما ذكره موقع “هسبريس” اليوم السبت.

واستعرض رئيس الحكومة مقتطفات من البيان الصادر عن الديوان الملكي، أول أمس الخميس، عقب اتصال الملك محمد السادس هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد العاهل المغربي أن موقف المملكة إزاء القضية الفلسطينية لن يتغير.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “نحن أيضاً في حزب العدالة والتنمية نتبنى هذا الموقف، بتأكيدنا على رفض صفقة القرن، ورفضنا للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني”.