أسعار النفط تحقق سادس مكسب أسبوعي

جرت تسوية أسعار النفط على تراجع إذ ألقت مخاوف الطلب بسبب فرض قيود جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على أنشطة الأعمال في نيويورك بظلالها على التقدم المحرز على صعيد برامج التلقيح.

فقد تراجعت العقود الآجلة لبرنت 28 سنتا، بما يعادل 0.6%، ليصل السعر عند التسوية إلى 49.97 دولار للبرميل.

وتخطى العقد 51 دولارا للبرميل أمس الخميس إلى أعلى مستوياته منذ مارس آذار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.5 %، إلى 46.57 دولار للبرميل، ذلك بعد زيادته بنحو 3% في الجلسة السابقة.

جاء ذلك في الوقت الذي أمر فيه حاكم نيويورك آندرو كومو المطاعم بمنع تناول الطعام داخلها اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك في ظل ارتفاع لعدد الحالات.

وعلى أساس أسبوعي، زاد برنت 1.5%، وصعد غرب تكساس الوسيط 1%.

وهذه سادس زيادة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ يونيو.