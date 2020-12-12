ارتفاع جديد في إصابات كورونا في فرنسا 

أعلنت فرنسا تسجيل 13 ألف و406 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بما يقل عن المسجل أمس الأول الخميس والذي بلغ 13750 حالة لكنه يزيد بكثير عن 11 ألف و221 حالة سجلت يوم الجمعة الماضي.

لكن الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في وحدات العناية المركزة واصلت الانخفاض وعددها حاليا أقل من المستهدف الذي حددته الحكومة.

وبعد أن انخفضت أعداد حالات الإصابة الجديدة لأسابيع بعد فرض إجراءات عزل عام في نوفمبر تشرين الثاني، تسبب تخفيف جزئي لتلك الإجراءات منذ أوائل ديسمبر في تزايد معدلات العدوى ولم تقل دون الخمسة آلاف التي حددها الحكومة كشرط مسبق لمزيد من التخفيف في الإجراءات.