المعارضة التركية: سنتصدى لأردوغان بدعم “غول” في الانتخابات المقبلة

يستعد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كليغدار لدعم الرئيس السابق عبد الله غول لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.

وبحسب صحيفة “أحوال تركية” يُعتبر غول على نطاق واسع شخصية أكثر ليبرالية، وقد وُصف مراراً بأنه مرشح وحدة محتمل قادر على التغلب على الطبيعة المستقطبة للسياسة التركية.

وكان غول أول رئيس لتركيا من حزب العدالة والتنمية الحاكم بين 2007 و2014، قبل أن يبتعد عن الخطوط الأمامية في الحزب وسط توتر معلن مع أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب عبد القادر سلفي قوله “إن غول لا يزال المرشح الرئاسي المفضل لدى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليغدار أوغلو حيث يسعى إلى بناء إجماع واسع لإعادة تركيا إلى نظام سياسي برلماني”.

وحصل غول على دعم كل من حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب السعادة الإسلامي الأصغر ليخوض انتخابات 2018 الرئاسية لتحالف الأمة.

لكن ترشيحه تعثر بعد أن عارضه الحزب الوطني الصالح الذي يشكل المجموعة الثالثة في الائتلاف الانتخابي.