استمرار انسحاب الجيش اليمني و”الانتقالي” من عدن وأبين

تواصل القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحكومة اليمنية، عمليات الانسحاب من خطوط التماس بمحافظة أبين، إلى جبهات القتال مع الحوثيين في محاور الضالع، مكيراس، وكرش.

وقالت مصادر يمنية عسكرية، إن وحدات من القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي نفذتا، أمس الجمعة، عمليتي انسحاب متبادلة من مواقعهما قرب مدينتي شقرة وزنجبار، وفقاً لما ذكره موقع قناة “الشرق” اليوم السبت.

وذكرت المصادر أن كتائب من اللواء “14 صاعقة”، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، انسحبت من مواقعها في منطقة “الشيخ سالم”، شرقي مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، صوب محافظة الضالع، حيث ستنضم إلى قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في المعارك ضد الحوثيين بالمحافظة.