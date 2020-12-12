اعتقال داعشي مسؤول الترويج لمقاطع “الذبح” ومقتل ضابط بتفجير في العراق

قالت الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، أنها نجحت في ضبط داعشي مسؤول عن الترويج لمقاطع فيديو عمليات “الذبح” للتنظيم، في وقت قتل ضابط بتفجير في الموصل.

وأوضح بيان لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إنه تم القبض على الداعشي في ناحية العباسي محافظة كركوك، وهو المطلوب أمنيا لانتمائه للتنظيم الإرهابي، حيث عمل بما يسمى ديوان الإعلام به.

وأضاف “من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف المتهم ببث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء عن طريق شاشة عرض في إحدى أسواق محافظة كركوك، خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس العراقيين”.

وأشار إلى اشتراك الإرهابي في عمليات استهدفت قوات الأمن العراقية في قاطع آمرلي، حيث تم ضبط بحوزته “فلاش ميموري” محمل عليه مقاطع فيديو وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المدنيين العزل.

كما تم ضبط بندقيتين كلاشنكوف مع مخازن عتاد مملؤة تم إعطاؤها له من قبل الإرهابيين عند مبايعته لهم.