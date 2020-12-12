“المرصد السوري”: 17 ألف مرتزق وإرهابي إرسالتهم تركيا إلى ليبيا 

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، عن وجود أكثر من 17 ألف مرتزق وإرهابي أرسلتهم تركيا للقتال في صفوف الميليشيات بليبيا.

وأكد إنه لا يزال في ليبيا أكثر من 7 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية و10 آلاف إرهابي ربعهم تونسيين من مجموعات مصنفة إرهابيًا.

وبحسب البيان الصادر عن المرصد، فإن “الإرهابيين التونسيين” جرى نقلهم من سوريا إلى ليبيا.

وأكد أن عملية عودة مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا إلى سوريا توقفت منذ أكثر من 20 يوماً، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونبه المرصد إلى أن مرتزقة تركيا في ليبيا، يتخذون من هذا البلد مركزا للوصول إلى إيطاليا كبوابة لدخول الاتحاد الأوروبي.