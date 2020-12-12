تغريم مؤسسة 148 ألف ريال لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية 

قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بتغريم مؤسسة، 148 ألف ريال، لاعتدائها على تصاميم إبداعية مملوكة لشركة أخرى.

وقالت الهيئة -عبر تويتر- إن المؤسسة قامت بالاعتداء على تصاميم إبداعية مملوكة لشركة وذلك باستخدامها دون الحصول على إذن بذلك.

وأشارت إلى أنه تم فرض تعويض مالي على المؤسسة قدره 59 ألف ريال، وغرامة قدرها 89 ألف ريال، مع مصادرة جميع التصاميم محل الدعوى وإتلافها.

وأكدت الملكية الفكرية، أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، يجنب العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.