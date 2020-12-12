جامعة شقراء تنظم عدة فعاليات ضمن «الأسبوع العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة»

نظمت جامعة شقراء عدة فعاليات ضمن الأسبوع العالمي للإعاقة، وذلك لدعم متحدي الإعاقة، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وشاركت عدة كليات تابعة للجامعة من عدة محافظات في إقامة عدة فعاليات.

في القويعية؛ أقامت كلية العلوم التطبيقية ممثلة في وحدة النشاط الطلابي ووحدة الخدمة المجتمعية احتفالا عن بعد باليوم العالمي للإعاقة تحت عنوان “هيا ندعمهم”.

وجرى خلال الفعالية التعريف بأنواع الإعاقات المختلفة وأسبابها وطرق التعامل مع أصحاب الهمم، والتعريف بحقوقهم في المجتمع، والتي جرى التأكيد عليها في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وفي الختام، تم التأكيد على أهمية دعم أصحاب الهمم من متحدي الإعاقة، والتوعية بأهمية دمجهم في المجتمع والبحث الدائم عن مواهبهم وتعزيزها والتمثيل على ذلك ببعض الشخصيات العظيمة منهم.

أما في حريملاء، نظمت كلية المجتمع (شطر الطالبات) فعاليات تحت عنوان “اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة”، أكدت خلالها أهمية الاعتراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساواتهم بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة المجتمعية والاقتصادية والسياسية .

وأكدت الفعاليات المقامة أهمية هذا اليوم في تعزيز وتطوير الجهود التي تقوم بها الدول تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في عدة مجالات، مسلطة الضوء على جهود المملكة في هذا الأمر.

وفي الدوادمي؛ أقامت وحدة النشاط بالتعاون مع قسم التربية الخاصة بكلية التربية (شطر الطالبات) فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020 تحت شعار “يوم للجميع”.

وتضمنت الفعاليات عرض فيديو عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمن تسليط الضوء على المؤسسات التي ترعى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية في المملكة، والإجراءات التي تطبقها وزارة الصحة، ووسائل المواصلات المخصصة، وجهود جامعة شقراء في رعاية الأشخاص متحدي الإعاقة.

وشملت الفعاليات مداخلة إثرائية من أم لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما، تعاني طيف توحد وفرط حركة وتشتت، وتم الاستفسار منها على بعض الأسئلة مثل مدى تأثير جائحة كورونا في التعليم عن بُعد على طفلتها، وما هي أكثر الجهات الحكومة التي تعاونت وقدمت المساعدات للاستفادة القصوى من التعليم عن بعد.

من جانبها، نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية في شقراء (شطر الطالبات) بقسميها التمريض والمختبرات اليوم العالمي للإعاقة إلكترونيا، عبر تجهيز حائط إلكتروني.

وشملت الفعاليات عرضا لكيفية التعامل مع الأطفال المعاقين، وأيضا تم عرض نماذج مشرفة من الشباب السعوديين الذين تحدوا الإعاقة واستطاعوا أن يقوموا بدور بارز في المجتمع.

كما احتوى الحائط آداب التعامل مع ذوي الإعاقة وعرض للجهود المبذولة لتوفير الخدمات لذوي الإعاقة في مراكز ذوي الإحتياجات، وعرض لوحة للغة الإشارات، وفيديوهات عن الإعاقة وكيف التعامل مع المعاق.

وفي المزاحمية؛ نظمت كلية التربية فعالية تحت شعار “يوم للجميع”، أكدت خلالها على دمج متحدي الإعاقة في الحياة، وتوعية الطالبات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحثهن على تفعيل والاحتفاء بهذا اليوم.

وشملت الفعالية نشر تغريدات تحت وسم #يوم_للجميع على مواقع التواصل، إضافة إلى إنشاء جدارية عن يوم الإعاقة العالمي شاركت فيها الطالبات.