ضبط موقعيْن مخالفيْن لبيع الدجاج الحي في جدة   

قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ، إنه تم ضبط موقعين مخالفين لبيع الدجاج الحي (النتافات) والذبح العشوائي.

وأوضح أنه تم مصادرة الدجاج واتلافه من قبل اللجنة لوجود اشتباه بحالات مرضيه وغير صالح للاستهلاك الادامي مما قد يؤثر على صحة الانسان وسلامته من المرض .

وأكد أنه تم اغلاق المحلات فورا ومصادرة الاواني والمعدات المستخدمه بالذبح وتم تطهير المواقع بالمبيدات الحشريه وتعقيمها بالمطهرات ، واخذ على اصحابها التعهدات اللازمة بعدم البيع مستقبلا وتم اعداد محضر من قبل اللجنة بذلك .

وأكد ” الشيخ ” أن هذه الجولات التفتيشية، استمرارا للجهود المبذوله من قبل لجنة انفلونزا الطيور (النتافات) ، وهي جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية؛ كمحلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية؛ وذلك لمتابعة عملها ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لتفشي أي وباء لا سمح الله.

ومن جهته شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي ، على جميع مشاريع الدواجن في المنطقة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه على رقم طوارئ الثروة الحيوانية ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وتواصل لجنة رباعية على محلات بيع الدواجن بنطاق حي قويزة جنوب محافظة جدة ، برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، ومكتب العمل بالمحافظة، وبمشاركة الجهات المساندة ممثلة في بلدية ام السلم الفرعية، وإدارة النظافة، وإدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية؛ وذلك للتأكد من خلوّ الأسواق من أنفلونزا الطيور.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة أنفلونزا الطيور، تكوّنت بناء على توجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والذي بموجبه شكّل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، لجنة مكونة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، ومكتب العمل ؛ وذلك للوقوف على الوضع الصحي العام .