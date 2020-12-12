وزارتا النقل في مصر والسودان يكشفان سر إغلاق معبر أرقين 

كشفت وزارتا النقل في مصر والسودان، عن حقيقة إغلاق معبر أرقين.

حيث أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم السبت، أن نظيرتها السودانية أبلغتها بإعادة فتح معبر “أرقين” بعد ساعات من إغلاقه، إثر إضراب للأطباء.

وقالت وزارة النقل المصرية في بيان السبت، إن المهندس كامل الوزير، تواصل هاتفياً مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، ايماءاً إلى ما تردد في عدد من المواقع الالكترونية أمس الجمعة تحت عنوان “السودان يغلق معبر أرقين مع مصر بدون إبداء أسباب”.

وأوضح الوزير السوداني، لنظيره المصري، طبقا للبيان، أن ذلك يرجع لإضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ”.

وأشار إلى أنه تم غلق المعبر من الجانب السوداني لعدة ساعات و تم انتهاء الإضراب وإعادة فتحه من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حالياً بصورة طبيعية في الاتجاهين”.

وكان وزير البنى التحية والنقل بالخرطوم، هاشم بن عوف، وجه بإغلاق معبر ارقين أمام حركة الركاب ومركبات نقل البضائع من وإلى السودان، اعتبارا من الجمعة ولحين إشعار آخر.

ولم يورد الوزير السوداني وقتها، أي أسباب لإغلاق معبر أرقين، أحد أهم المنافذ التجارية بين مصر والسودان.

وفور توجيهات الوزير، قامت السلطات السودانية بإغلاق المعبر أمس الجمعة مع السماح لبصمات السفر التي وصلت هناك بالعبور، وفق وكالة السودان للأنباء الرسمية.

ويشهد السودان إضرابا منتظما لنواب الاختصاصيين منذ شهر، اعتراضا على بيئة العمل ووضعهم الوظيفي والمهني.