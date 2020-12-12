إيران تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة و221 وفاة بفيروس كورونا

سجلت إيران 8 آلاف و201 إصابة و 221 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سیما سادات لاري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم السبت، إن إجمالي الإصابات بکورونا في البلاد بلغ ملیونا و100 ألف و818 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 51 ألفا و949 شخصا.

وأشارت إلى أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 800 ألف و853 شخصا حتى اليوم، بينما مازال 5 آلاف و739 شخصا في حالة حرجة جراء الإصابة بكوفيد-19 .

وأوضحت أن إيران أجرت 6 ملايين و657 ألفا و974 اختبارا للكشف عن الإصابة بکوفید 19 في أنحاء البلاد حتى الآن.