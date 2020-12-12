اليمن.. قذيفة حوثية تقتل لاعباً معروفاً ونجله

أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية قذيفة على ملعب النادي الأهلي أثناء حصة تدريبية شرقي مدينة تعز جنوب غرب اليمن، قتل على إثرها لاعب كرة قدم ونجله.

وأفادت مواقع إخبارية محلية، أن لاعب نادي الطليعة السابق الكابتن ناصر الريمي قتل مع ابنه بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي، على مبنى النادي الرياضي، شرق مدينة تعز، موضحة أن عناصرها المتمركزة بمنطقة الحوبان قصفت بقذائف الهاون أحياء العرضي والنقطة الرابع، شرق مدينة تعز.

وأدى سقوط قذيفة في بوابة النادي الأهلي الرياضي إلى مقتل لاعب الطليعة الرياضي الكابتن ناصر الريمي وابنه الأصغر عمران البالغ من العمر 10 سنوات، وتفحم جثتيهما، وإصابة 3 مدنيين آخرين من رواد النادي، طبقاً لمصادر محلية.

وبحسب المصادر، فإن من بين المصابين طفلين شقيقين هما رمزي شوقي وعمره 7سنوات، وكرم شوقي 10 سنوات.

من جهته، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، واستنكر بشدة الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الحوثي بقصف ملعب أكاديمية النادي الأهلي بمدينة تعز.

واعتبر أن هذه الجريمة هي جريمة نكراء، وتعد امتداد لنهج الحوثيين في قصف الأعيان المدنية وقتل المدنيين بدم بارد.