“ترامب” المعركة القضائية بشأن الانتخابات بدأت الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المعركة القضائية بشأن الانتخابات التي فاز فيها منافسه جو بايدن، بدأت الآن.

وقال في تغريدة على تويتر اليوم، السبت، : «حققت فوزًا كاسحًا في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا تم احتساب الأصوات القانونية وحدها، دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان».

وفي وقت سابق اليوم، انتقد ترامب عبر تويتر رفض المحكمة العليا دعوى لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات، وقال: «لقد خذلتنا».

ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.