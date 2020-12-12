آخر تطورات #كورونا عالميا.. فلسطين تسجل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء الجائحة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 1845 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة وفيات بالفيروس بين الفلسطينيين منذ بدء الوباء.

وقالت الكيلة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، بإجمالي 505 حالات، مضيفة أن هناك 83 مريضا يرقدون في غرف العناية المركزة، منهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفرض السلطة الفلسطينية الإغلاق التام الذي سيستمر في بعض المحافظات حتى يوم الخميس القادم، وفي محافظات أخرى حتى صباح الأحد.