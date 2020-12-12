“الجمارك” تطلق خدمة تتبع الشحنات عبر منصة فسح والھواتف الذكیة

أعلنت الھیئة العامة للجمارك عن إطلاق خدمة تتبع الشحنات للأفراد والمخلصین الجمركیین والمستوردين من خلال الموقع الإلكتروني

لمنصة “فسح” وتطبیق “فسح” عبر الھواتف الذكیة، وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونیاً “تبادل”.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن تحديث وتطوير الخدمات اللوجستیة المقدمة للمستفیدين، وتتمیز بإتاحة الفرصة لتتبع

الشحنات والاطلاع على الرسوم التي تم تحصیلھا في البیان الجمركي، ما يختصر كثیرا من الجھد والوقت الذي كان يبذله المخلصون الجمركیون والأفراد في تتبع شحنات الصادر والوارد.