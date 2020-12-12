«عناق أخوة».. رد فعل مؤثر لقائدين من «الشرعية» و«الانتقالي» بعد تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض (فيديو)

وثق مقطع فيديو نشره سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، لحظة العناق بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين وعدن.

وأظهر الفيديو أن القائدين من الشرعية” و”الانتقالي الجنوبي” كانا يتواجدان في قاعة الاتفاق فيما يبدو، وقاما بعناق بعضمها بعد تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض.

وعلق “آل جابر” على الفيديو في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بقوله: “عناق أخوة ورسالة سلام في أبين بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي”.

وأضاف السفير: أن ذلك كان “بإشراف من إخوتهم فريق التنسيق والارتباط السياسي وقادة وضباط قوات التحالف، وذلك بعد يوم جديد من العمل الجاد والمشترك لفصل مزيد من القوات وإعادة انتشارها”.