في أسبوع واحد.. المملكة تحقق 3 إنجازات تعليمية دولية

حققت المملكة العربية السعودية ثلاثة إنجازات تعليمية دولية خلال 7 أيام.

ففي 7 ديسمبر، حصلت المملكة على المركز الأول عربيًا في مجال دعم الأبحاث المتعلقة بكوفيد 19 و17 عالميًا، وحققت المملكة، المركز الأول عربيًا والمركز السابع عشر على مستوى العالم، في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا؛ حيث مثلت نسبة الأبحاث السعودية 1.8% من الإنتاج البحثي العالمي.

وفي 9 ديسمبر، تقدمت المملكة في جميع مؤشرات الاختبارات الدولية تايمز 2019 مقارنة بنتائج اختبارات 2015.

وأظهر إعلان نتائج طلبة المملكة في دراسة الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS 2019، التي نفذتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع وزارة التعليم في أبريل 2019، تقدما ملحوظا في جميع المؤشرات الأربعة الأساسية مقارنة بنتائج دورة 2015، حيث يعد هذا التقدم الذي حققته المملكة من بين أعلى الدول بين دورتين متتاليتين، وثاني أعلى دولة من مجموعة العشرين في تحسن النتائج.

وفي 10 ديسمبر، تقدمت المملكة 10 مراكز عن عام 2019 في مؤشر المعرفة العالمي من بين 138 دولة يشملهم المؤشر.