جماهير النصر تغضب على #حمدالله بسبب زيادة وزنه وإضاعة ركلات الجزاء #النصر_الاهلي_الكلاسيكو

سادت حالة من الغضب بين جمهور فريق النصر على موقع التواصل الاجتماعى «توتير»، بسبب إضاعة المغربي عبد الرزاق حمد الله، لضربات الجزاء حيث أضاع على فريقه العديد من النقاط، بإهداره لـ3 ضربات جزاء، منذ بداية النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتبر حمد الله أكثر لاعب أضاع ضربات جزاء، في الدوري هذا الموسم، بإهداره لـ3 من أصل 4 سددها، كان آخرها في مباراة فريقه، اليوم، أمام أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

كما هاجم جمهور العالمي زيادة وزن حمدالله، إذ زاد بنحو 7 كجم ما أثر على عطاء اللاعب في المباريات الأخيرة، وذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر وجهت إنذاراً للمحترف المغربي في صفوف فريقها، بخصم 50% من راتبه الشهري ما يوازي 2.5 مليون ريال.

ويحتل النصر المركز “قبل الأخير”، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، برصيد 4 نقاط، بعد مرور 8 جولات.