الدوري الإسباني: ريال مدريد ينهي سجل أتلتيكو الخالي من الهزيمة

أظهر ريال مدريد مكانته كبطل لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوز مقنع 2-0 على ضيفه أتليتيكو مدريد أمس السبت، ليوقف السجل الخالي من الهزيمة لجاره منذ بداية الموسم الحالي.

وبدأ ريال المباراة بقوة واستحق التقدم بعد ربع ساعة عندما قفز كاسيميرو أعلى من الجميع، ليحول ركلة ركنية بضربة رأس داخل المرمى. وتأخر أتليتيكو في النتيجة لأول مرة في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وعزز داني كاربخال من تقدم فريق المدرب زين الدين زيدان في الدقيقة 63 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم، واصطدمت بظهر الحارس يان أوبلاك إلى داخل الشباك.

وكان ريال الطرف الأفضل بينما قدم أتليتيكو أداء متواضعا ولم يسدد أي كرة في الشوط الأول، وجاءت تسديدته الأولى على المرمى في الدقيقة 80 إذ أبعد الحارس تيبو كورتوا محاولة ساؤول نيجيز.