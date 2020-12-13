وزراء بريطانيون يحّذرون المتاجر الكبرى.. إياكم وتخزين الطعام

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن وزراء بريطانيين حذروا المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، مع وجود مخاوف من حدوث نقص مع استمرار مواجهة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي طريقاً مسدوداً.

وذكرت الصحيفة أن من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد.

وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.