شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن حاجتها لتعيين مدراء لفروعها لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وبحسب التفاصيل فإن مهام الوظائف تتخلص في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للفروع والعمل على متابعة عمل الفرع والتاكد من أنها وفق الخطة المعتمدة وتمثيل فرع الهيئة امام الجهات الحكومية والخاصة.

والتنسيق مع الإدارات داخل الهيئة لتسهيل أداء العمل والاشراف على المهام المنفذة يوميا ورفع تقرير -اسبوعي- شهري وتنفيذ جميع العمليات عن طريق اتباع سياسات واجراءات العمل.

وتحسين اداء الموظفين عن طريق التوجية والتدريب ومتابعة الأعمال والمهام وانهائها ووضع حلول تطويرية لتحسين اجراءات العمل ورفع الكفائة والفعالية ورفع جميع احتياجات الفرع والموظفين الى الادارات المختصة.

وذلك في المناطق التاليه:

عسير- جدة- الأحساء- الدمام- مكة- جيزان- القصيم- حائل- الجوف – تبوك- عرعر- نجران-الباحة.

بشرط وجود خبرة لاتقل عن 10 سنوات في إدارة الفروع او في مجال مشابة ويفضل وجود شهادة خاصة بالتقييم كما يفضل وجود شهادة خبرة في فيما يخص العقارات مواقع – اسعار – افراغ جميع عمليات الصكوك.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/view/2321922756/