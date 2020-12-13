ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 21 عند 194.23 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد، في السوق السعودية، بنحو طفيف.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 222.97 ريال (59.18 دولار)، مقابل 221.80 ريال (59.13 دولار) في تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 194.23 ريال (51.78 دولار)، مقابل 194.07 ريال (51.74 دولار) أمس السبت.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 166.48 ريال (44.39 دولار)، مقابل 166.35 ريال (44.35 دولار) أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.48 ريال (34.49 دولار)، مقابل 129.06 ريال (34.25 دولار) أمس، وسعر جرام الذهب عيار 12 وصل إلى 110.90 ريال (29.59 دولار).

وبلغت سعر الأوقية (الأونصة) مستوى 6903 ريالات (1,841.86 دولار).

وعلي الصعيد العالمي صعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش.

وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1841.50 دولار.