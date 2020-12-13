بالصورة: عراك عنيف بالأيدي داخل البرلمان التركي

تسببت تصريحات لوزير من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في شجار داخل البرلمان التركي، بعد أن أدلى بتصريحات تقر بقتل مواطن كردي على يد الشرطة التركية قبل ثلاثة أعوم.

وتصدى نواب من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، لتصريحات من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي اعترف بقتل المواطن الكردي كمال قورقوت، في مدينة ديار بكر عام 2017، معتبرين أنه دليل جديد على تنفيذ الشرطة التركية أوامر بالقتل خارج إطار القانون.

وبرر الوزير التركي، جريمة قتل المواطن الكردي بأنها بسبب “عدم امتثاله لقوات الشرطة آنذاك”، ما دفع نواب الحزب الكردي المعارض للتصدي له ليندلع شجار بالأيدي بين نواب الحزبين، بحسب ما ذكر موقع “جمهورييت” المعارضة.

وهاجم ديلان دريايت طاشدمير النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، تصريحات وزير الداخلية التركي بالقول: “سيسجل التاريخ ذلك باسم وزير الداخلية، وبسبب عدم تمكنه من العثور على أدلة، ما دفع القضاء إلى تبرئة الشرطي الذي قتل قورقوت، لتتم محاكمة الصحفي الذي التقط الصورة، وليس الجاني القاتل”.

وأضافت “التاريخ سيسجل الإفلات من العقاب، كعلامة سوداء في تركيا، مثلما كان الحال في فترة التسعينيات”.

وزعم وزير الداخلية التركي، أن الشرطة طلبت من قوقورت أن يتوقف، لكنه تجاهل ذلك، مشيراً إلى أنه كان يحمل في يديه سكيناً وركض نحو الحشود، زاعماً أنه “كان سيفجر نفسه ومن ثم تم إطلاق النار عليه معتقدين أنه سيضر بالموجودين”.

واعتبرت النائب الكردية ميرال دانيش بشطاش، تصريحات وزير الداخلية التركي صويلو، بأنها إقرار بتنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء.

وسبق أن وقع شجار بين حزبي الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة، والعدالة والتنمية الحاكم، الخميس الماضي، في ظل حالة الاحتقان التي تعيشها تركيا بسبب ممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم.