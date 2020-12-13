الصحة وهيئة الدواء يستعرضان مستجدات كورونا

تستعرض وزارة الصحة وهيئة الغذاء، مستجدات لقاح كورونا، خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وتعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 ديسمبر / كانون الأول 2020، مؤتمرا صحفيا، الساعة 3:35 عصرا، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء عادل الهرف، سيتحدث خلال المؤتمر، عن تطورات تسجيل لقاحات كورونا كوفيد 19 في المملكة.

ويتطرق نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودي كذلك إلى الآلية التي اعتمدت بها الهيئة لقاح “فايزر – بيونتيك” ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها.

كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد خالد العبد العالي، مستجدات اللقاحات في المملكة، والأوضاع العالمية والموجة الثانية، إلى جانب خريطة الإصابات الأسبوعية.