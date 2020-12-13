شاهد بالصور: «الخيرية للخدمات الاجتماعية» تنهي ترميم 12 منزلاً في نجران

انهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران المرحلة الرابعة من الصيانة التطوعية لترميم منازل المستفيدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف أن الجمعية انهت المرحلة الرابعة من ترميم منازل المستفيدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال ترميم 12 منزل شملت احياء ابالرشاش وحي الفهد وحي الاملاح وحي الخالدية.

وتكفلت الجمعية الخيرية بدعم تكاليف الصيانة بمبلغ 65الف ريال، يهدف برنامج الصيانة التطوعية إلى إعانة ذوي الدخل المحدود، وصيانة منازلهم، وتوفير وسائل السلامة، ونشر ثقافة التطوع، ومنح خريجي المؤسسة العامة للتدريب فرصة مزاولة المهن وتطبيقها على أرض الواقع.