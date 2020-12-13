ضبط 1597 مخالفة على المنشآت التجارية في مكة ومحافظاتها

ضبط فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكة المكرّمة 1597 مخالفة، أثناء تنفيذ فرقها الرقابية 6802 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة بواقع 2951 جولةً ضُبطت خلالها 805 مخالفات، والطائف 1287 جولات ضُبطت خلالها 453 مخالفة، والعاصمة المقدسة 2067 جولة ضُبطت خلالها 274 مخالفة، والقنفذة 497 جولة ضُبطت خلالها 65 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.