“العامة للتقاعد” تنشر 5 إيضاحات للمستفيدين بينها وقف الصرف

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنَّ «إيقاف الصرف للوكلاء»، يقصد به قصر صرف نصيب المستفيد من المعاش التقاعدي، على حساب المستفيد البنكي الخاص.

وبشأن «وجود تاريخ محدد لإيقاف الصرف للعملاء» أضافت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنّه في حالة انتهاء الوكالة لا يتم الصرف إلا بتقديم حسابات المستفيدين البنكية وفي حالة إضافة مستفيدين جدد يقتصر الصرف في حساباتهم البنكية الشخصية.

وحول إمكانية «فتح حساب بنكي للقصر لمن هم دون سن 18 عامًا»، قالت المؤسسة: «إنَّ فتح الحسابات البنكية متاح للجميع دون استثناء حدّ معين للعمر وبإمكان الولي (أو الوكيل) استخدام الولاية أو الوكالة مع البنك لفتح حساب بنكي بأسماء القصّر أو من لديه ظرف طبي ويكون وكيلًا على الحساب أو وليًا عليه.