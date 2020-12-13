عمادة شؤون الطلاب تطلق دورات إرشادية للطلاب عن الاختبارات

تطلق عمادة شؤون الطلاب اليوم برنامج جلسات إرشادية عن بُعد: نجتازها بأمان، لعموم طلبة الجامعة، لمساعدتهم على الاستعداد الجيد للاختبارات وتخطي العقبات المصاحبة لها وتحقيق النجاح من يوم الأحد 28/4/1442هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 1/5/1442هـ.

ويطرح البرنامج أربع جلسات إرشادية منوعة، تقدم باستخدام تقنيات التعليم والتدريب عن بُع، وتقوم على أساليب النصح والإرشاد، والحوار، والإجابة عن استفسارات الطلبة. تقدم الدكتورة أسماء الكبس، من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء الجلسة الإرشادية الأولى بعنوان مهارات الاستعداد الجيد للاختبارات وتحسين عادات الاستذكار.

وتقدم الدكتورة زهرة الحليلي من كلية العلوم والآداب بساجر الجلسة الإرشادية الثانية بعنوان مهارات الغلب على قلق الاختبار وزيادة الثقة بالنفس.

ويقدم الدكتور أمية العمري، من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء الجلسة الإرشادية الثالثة بعنوان مهارات التعامل مع الاختبارات الإلكترونية.

كما تقدم الدكتورة جوزاء العتيبي، من كلية التربية بالمزاحمية، الجلسة الإرشادية الأخيرة بعنوان توجيهات هامة للاعتماد على النفس والأمانة في الاختبارات الإلكترونية.